Was für ein süßer Anblick! Im November vergangenen Jahres wurden Sarah (27) und Dominic Harrison (27) Eltern ihrer süßen Tochter Mia Rose. Seither schwelgen sie im absoluten Familienglück. In den sozialen Netzwerken tummeln sich viele niedliche Fotos ihres Lieblings – vorzugsweise im Partnerlook mit Mama und Papa. Auf einem aktuellen Schnappschuss posiert die kleine Maus nun ganz lässig an der Seite ihres Vaters.

Auf seinem Instagram-Account postete Dominic am Montag ein Foto. Klein-Mia sitzt auf der Motorhaube eines Autos, während er total cool danebensteht. "Sagt 'Hallo' zu meinem kleinen Zwilling", kommentierte er den Beitrag. Tatsächlich könnte Mia glatt als Mini-Me des 27-Jährigen durchgehen. Mit ihren coolen Caps, den rosafarbenen Shirts und der schwarzen Hosen hat das Papa-Tochter-Duo seine Outfits perfekt aufeinander abgestimmt. Und nicht nur das: Das zarte Näschen gerümpft imitiert der Promi-Nachwuchs sogar den Gesichtsausdruck des Fitnesstrainers.

Mit ihrem Baby-Charme wickelt Mia aber nicht nur ihre Eltern ums Fingerchen, sondern auch die Fans des YouTube-Paares. Regelmäßig geben die zwei ihren Followern Updates über die Entwicklung ihres Töchterchens. So mausert sie sich schon jetzt zu einem kleinen Social-Media-Star. Einen Instagram-Account haben ihre Eltern sogar schon für sie angelegt. Allerdings soll der vorerst noch leer bleiben.

Instagram / dominic.harrison.official Dominic und Sarah Harrison mit ihrer Tochter Mia Rose

Instagram / team.harrison.official Mia Rose Harrison

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit ihrer Tochter Mia Rose

