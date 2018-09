Für Sylvie Meis (40) könnte es beruflich momentan wohl kaum besser laufen. Die Moderatorin sitzt gerade nicht nur wieder neben Dieter Bohlen (64) und Bruce Darnell (61) in der Jury von Das Supertalent, sondern sie bringt jetzt auch ihre eigene Show an den Start. Bei "Sylvies Dessous Models" sucht die sympathische Niederländerin nicht nur ein geeignetes Model für ihre brandneue Lingerie-Kollektion – es geht auch sehr viel um Sylvie selbst und ihre neue Rolle als erfolgreiche Geschäftsfrau.

"Es geht um das Finden der neuen Sylvie", erklärte die Powerfrau höchstpersönlich laut DWDL bei einer Programmpräsentation in Wien. RTL-Unterhaltungschef Tom Sänger unterstützte sie und verriet: "Als Geschäftsfrau ist sie bislang noch nicht so bekannt. Deutschland hat noch nicht die echte Sylvie gesehen." Die Dreharbeiten laufen seit Wochen auf Hochtouren. Man habe bereits unter mehreren 100 Bewerberinnen 30 Favoritinnen für die Show ausgewählt. Eine klassische Jury wie bei Germany's next Topmodel werde es allerdings nicht geben – zwar werde sich die 40-Jährige mit ihr nahestehenden Personen beraten, doch die Entscheidung treffe sie am Ende allein.

Im November sollen die ersten Folgen über die TV-Bildschirme flimmern – ein genauer Starttermin ist bislang allerdings noch nicht bekannt. Sylvie ist schon ganz nervös und superhappy: "Ich bin unglaublich stolz über die erste eigene Show mit meinem Namen im Titel. Ich fühle mich sehr geehrt."

