Jenny Frankhauser (26) kann sich anscheinend nicht so richtig entscheiden! Am Montag postete die amtierende Dschungelkönigin stolz ein Foto ihrer Style-Veränderung: Ihre berühmten superlangen Haare waren einem Longbob gewichen! Der neue, natürlichere Look kam bei ihren Fans zwar super an, aber zwei Tage später ist die Halbschwester von Daniela Katzenberger (31) schon zu ihrer alten Frisur zurückgekehrt: Jenny trägt jetzt wieder Extensions!

Wie aktuelle Clips in ihrer Instagram-Story zeigen, war die Beauty inzwischen ein weiteres Mal beim Friseur: Jenny hat ihre Mähne erneut mit einer Haarverlängerung im angesagten Granny-Look auffüllen lassen! Obwohl die Reality-Darstellerin glücklich mit ihren grauen Längen ist, sind ihre Follower teilweise ziemlich enttäuscht von der Entscheidung des Schlagerstars: "Warum hast du denn jetzt schon wieder Extensions drin?" und "Bleib doch einfach mal natürlich, Jenny", schreiben zwei User in den Kommentaren unter ihrem letzten Bild.

Eine andere Veränderung ihres Aussehens brachte Jenny Anfang des Monats noch wesentlich mehr Ärger ein: Die Silikon-Implantate der Sängerin waren nach vier Jahren etwas verrutscht und sorgten für eine sogenannte "Double bubble"-Optik – ihre Brüste wirkten wegen der Dellen doppelt! Daraufhin wurden der TV-Berühmtheit in einer vierstündigen Operation neue Implantate eingesetzt.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser

Instagram / jenny_frankhauser Reality-TV-Star Jenny Frankhauser, September 2018

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Dschungelkönigin 2018

