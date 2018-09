Diese Mama hat richtig Spaß mit ihrer Tochter. Irina Shayk (32) ist schließlich nicht nur ein weltweit gefragtes Supermodel und die Partnerin von Hollywood-Hottie Bradley Cooper (43). 2017 wurde sie auch stolze Mutter einer kleinen Prinzessin. Ihre Lea halten die beiden Promis zwar größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus, aber wenn sie mit ihrem Wonneproppen abgelichtet werden, ist es häufig ein amüsanter Anblick. Jetzt hat Irina für das Mädchen ulkige Grimassen geschnitten.

In New York wurde die Russin von einem Paparazzo geknipst. In einem dunklen Trenchcoat versuchte die 32-Jährige wohl nicht aufzufallen, während sie ihren Sonnenschein im Kinderwagen durch die Gegend schob. Nach dem Einkaufen in einem Supermarkt hielt sie Lea dann im Arm und zauberte ihr ein niedliches Lachen ins Gesicht: Sie blickte ihre Tochter an und grinste ihr mit übermäßig zusammengepressten Lippen zu. Ein lustiger Moment, der die Einjährige freudig kichern ließ.

Eine skurrilere Situation hatte ein anderer Fotograf vor wenigen Wochen entdeckt, als Bradley und Irina mit ihrem Nachwuchs spazieren gingen. Dabei führte das Paar sein Kind an der Leine. Wie findet ihr die Aufnahmen von Irina und Lea? Stimmt in der Umfrage ab!

