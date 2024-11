Irina Shayk bezirzt Fans mit heißen Pics aus dem Urlaub

Mit diesen Bildern bringt sie ihre Fans wohl um den Verstand! Model Irina Shayk (38) hat auf Instagram mit einer Reihe von freizügigen Bildern von ihrem kürzlichen tropischen Urlaub für Aufsehen gesorgt. Kurz vor Thanksgiving teilte sie mit ihren Fans Einblicke in ihre Reise, darunter Fotos in einem gewagten schwarzen Bikini in der Sauna und ein elegantes Leder-Outfit mit passenden Absätzen. Ebenfalls zeigte sich Irina ungeschminkt in einem Bademantel während einer entspannenden Hautpflegesitzung. Dazu schrieb sie: "Das Schenken von Liebe."

Ihre Follower sind bei diesem Anblick ziemlich aus dem Häuschen. Neben etlichen Herzchen- und Flammen-Emojis finden sich auch zahlreiche bewundernde Kommentare unter dem Beitrag. "Oh meine Güte", "Wie immer bist du die Queen", "Du bist einfach die Schönste der Schönen" oder "Einfach nur unglaublich", kommentierten unter anderem einige User ihren Insta-Beitrag. Zusätzlich zu den glamourösen Aufnahmen teilt Irina ruhigere Momente, etwa mit einem Roten Maki und einem Selfie auf dem Balkon ihres Hotelzimmers.

Abseits der Blitzlichter bleibt Irina ihrer Modeleidenschaft treu. In einem Interview mit InStyle beschreibt sie ihren Stil als eine "Kombination aus Komfort und Raffinesse". Ihr alltägliches Outfit umfasst oft bequeme Kleidung wie Hoodies und Jogginghosen, die sie jedoch mit eleganten Mänteln oder Blazern aufwertet, um einen mühelos schicken Look zu kreieren. "Komfort und Leichtigkeit sind meine Prioritäten", gab die Ex von Bradley Cooper (49) im Gespräch preis – vor allem, da sie auch Mutter einer Tochter ist.

Instagram / irinashayk Irina Shayk im November 2024

ActionPress Irina Shayk spaziert mit Tochter Lea und kleinen Welpen in New York

