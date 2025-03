"Photoshop": Fans über Irina Shayks Strandlook verwundert

Irina Shayk (39) ist nicht nur ein gefragtes Model, sondern überzeugt in der Regel auch mit ihren Modeentscheidungen. Mit ihrem neuesten Oberteil scheint sie in den Augen ihrer Fans allerdings daneben gegriffen zu haben. Auf einem aktuellen Instagram-Schnappschuss sitzt die Victoria's Secret-Bekanntheit in einem schwarzen Top am Strand, das ihren Brüsten eine ungewöhnliche, nach oben gezogene Form gibt – und den Eindruck erweckt, als habe sie bei der Fotobearbeitung versagt. "So sieht fehlgeschlagenes Photoshop aus", scherzt beispielsweise ein Nutzer unter dem Beitrag, während ein anderer anmerkt: "Ich dachte, das erste Foto ist ein Witz."

Die Form des Kleidungsstücks ist allerdings tatsächlich so gewollt. Es stammt aus der Frühjahr-/Sommer-Kollektion 2025 des Designers Duran Lantink, der sich gerne mit auffälligen Modekreationen austobt. Bei Irinas Followern fällt das Push-up-Oberteil allerdings durch. "Das Oberteil ist lächerlich", findet ein User. Darüber hinaus finden die Fans der gebürtigen Russin, dass sie diese Art von Designs nicht nötig hat. "Eine Frau wie du braucht nicht mit absurden Klamotten aufzufallen, du stichst schon so hervor", betont jemand.

Aber auch wenn Irina diesmal nicht überzeugen kann, so begeisterte sie erst kürzlich mit ihrem Look auf dem legendären Karneval in Rio de Janeiro. Sie begab sich in einem funkelnden und extravaganten Kostüm auf einen der Paradewagen der Samba-Schule Beija-Flor und teilte Eindrücke des Events im Netz. Die 39-Jährige trug einen blau glitzernden Harness mit Strasssteinen, eine opulente Kopfbedeckung sowie beeindruckende schwarze Flügel. "Kneif mich, das ist ein Traum!", schwärmte sie unter ihrem Post.

Getty Images Irina Shayk im Oktober 2024

Instagram / irinashayk Irina Shayk, März 2025

