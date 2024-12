Lässig: Irina Shayk mit Tochter Lea unterwegs in New York

Irina Shayk (38) wurde kürzlich bei einem Ausflug in den Straßen von New York City gesichtet – an ihrer Seite ihre Tochter Lea (7), die sie mit ihrem Ex-Partner Bradley Cooper (49) hat. Das Model zog alle Blicke auf sich, als sie mit Lea und Hund Peanut durch die Stadt spazierte. Auf Bildern, die der Daily Mail vorliegen, kombinierte Irina einen langen schwarzen Mantel mit schlichten Leggings, einem lässigen Kapuzenpulli und auffälligen, mit Nieten verzierten Schuhen. Sie beweist einmal mehr, wie gekonnt sich Komfort und Eleganz vereinen lassen.

Ihr Töchterchen trug passend zur festlichen Jahreszeit eine rote Strickjacke mit einem niedlichen Weihnachtsmotiv sowie einen dicken, roten Wintermantel. Hand in Hand spazierten die beiden durch die Straßen, während Irina ihren Hund Peanut liebevoll im Arm hielt. Abseits des Ausflugs spricht das Model in Interviews immer wieder offen über ihr Leben als Mutter. In einem Gespräch mit Harper's Bazaar erklärte sie, wie sehr ihre Tochter sie inspiriere, sich selbst zu lieben: "Lea sagt manchmal Dinge wie: 'Ich liebe Mama und Papa, aber ich liebe auch mich selbst.' Da denke ich mir: 'Wow, so war ich in ihrem Alter nicht.'" Irina und Bradley, die sich 2015 kennengelernt haben, setzen alles daran, ihrer Tochter vor allem Werte wie Freundlichkeit und Mitgefühl zu vermitteln.

Irina, die zahlreiche Menschen mit ihrer eleganten, aber zugleich lässigen Mode inspiriert, hat sich in der Vergangenheit auch zu ihrer Fashion-Philosophie geäußert. In einem Interview mit InStyle beschrieb sie ihre Vorliebe für gemütliche, aber dennoch stilvolle Outfits – ein Look, der ihre Persönlichkeit perfekt widerspiegelt: mühelos, selbstbewusst und individuell. Auch der Modegeschmack ihrer Tochter Lea zeigt eine ähnliche Mischung aus Komfort und Verspieltheit.

Instagram / irinashayk Lea de Seine Shayk Cooper und Irina Shayk, 2024

Getty Images Bradley Cooper und Irina Shayk im Februar 2019

