Irina Shayk glänzt im Pfauenkostüm beim Karneval in Rio

Irina Shayk (39) hat beim legendären Karneval in Rio de Janeiro für Aufsehen gesorgt. Am 3. März präsentierte sie sich auf einem Paradewagen der Samba-Schule Beija-Flor in einem funkelnden und extravaganten blauen Kostüm. Auf Instagram teilte das Model Bilder von dem Event und ihrem Outfit, bestehend aus einem blau glitzernden Harness mit Strasssteinen, einer opulenten Kopfbedeckung und beeindruckenden schwarzen Flügeln. "Kneif mich, das ist ein Traum!", schrieb Irina auf Instagram und bedankte sich bei Brasilien für diese besondere Gelegenheit. Für die Russin war es das erste Mal, dass sie an diesem Fest teilnahm, und sie sprach davon, "aufgeregt und dankbar" gewesen zu sein.

Irina nutzte ihre Zeit in Brasilien nicht nur, um den Karneval zu feiern, sondern tauchte auch in die lokale Kultur ein. Sie besuchte die Werkstatt von Beija-Flor, um mehr über die aufwendige Handarbeit hinter den Paradewagen und Kostümen zu lernen. In einem Pressestatement hob das Model hervor, wie wichtig es ihr sei, den Fokus auf die unterrepräsentierten Gemeinschaften hinter der Magie des Karnevals zu legen: "Es ist ein Jahr intensiver Arbeit, bei der talentierte Handwerker, Musiker und Tänzer zusammenkommen." Auch ohne Samba-Erfahrungen wagte sie den Sprung in diese facettenreiche Tradition Brasiliens, was sie als "echtes Privileg" bezeichnete.

Privat erregt Irina ebenso viel Aufmerksamkeit wie auf der Bühne. Nach ihrer Trennung von Bradley Cooper (50), mit dem sie ihre Tochter Lea (7) großzieht, ranken sich seit Längerem Gerüchte um eine Beziehung mit dem früheren Football-Star Tom Brady (47). Seit 2023 soll es still zwischen den beiden geworden sein, doch erneute Berichte behaupten, dass sie wieder Zeit miteinander verbringen. Irina, die durch ihre Arbeit für Marken wie Victoria's Secret und Rihannas (37) Savage X Fenty weltweiten Ruhm erlangte, scheint sich in ihrem Leben und ihrer Karriere zwischen Glanz und Familie perfekt auszubalancieren. Über Bradley äußerte sie sich einst liebevoll als "besten Vater", was die enge Bindung ihrer Patchwork-Familie hervorhebt.

Instagram / irinashayk Irina Shayk, März 2025

Getty Images Irina Shayk auf der Mailänder Fashion Week 2024

