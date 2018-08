Umstrittene Erziehungsmethoden bei Bradley Cooper (43). Im März vergangenen Jahres bekommen der Schauspieler und Irina Shayk (32) ihr erstes gemeinsames Kind. Die kleine Lea wächst fernab des Rampenlichts auf, Paparazzi erwischen die kleine Familie dennoch immer mal wieder bei Ausflügen. Während eines Spaziergangs in Paris sind nun allerdings Schnappschüsse entstanden, die wohl nicht alle Eltern befürworten würden: Die Einjährige muss an der Leine laufen.

Ganz entspannt genossen Bradley, Irina und ihre Kleine einen Spaziergang an der Seine. Womöglich aus Angst, dass Lea ihnen davonlaufen und ins Wasser fallen könnte, trug sie eine Kinderleine. So hatte Papa den Zwerg stets fest im Griff. Ganz so happy schien das Mädchen auf den Bildern, die hier zu sehen sind, über ihre Sicherung aber nicht, zumindest quengelte sie schließlich und der Hollywood-Star trug sie auf seinen Schultern, kuschelte und alberte später auch mit ihr.

Lange war die Familie allerdings nicht in der französischen Großstadt. Bradley feiert gerade sein Regiedebüt. Mit einem Remake von "A Star Is Born" mit Lady Gaga (32) und sich selbst in den Hauptrollen feiert er die Tage beim Filmfestival in Venedig Premiere.

Jose Perez / Splash News Irina Shayk mit Lea de Seine Shayk Cooper

kilmax / MEGA Bradley Cooper und Lady Gaga in Venedig

Splash News Bradley Cooper mit Tochter Lea in New York

