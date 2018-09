Was ist nur los bei Schauspieler Ralf Bauer (52)? Der Let's Dance-Kandidat aus dem Jahr 2015 trennte sich von fast jedem Erinnerungsstück seiner langjährigen Karriere. Am vergangenen Sonntag lud der hüftschwingende Film-Darsteller per Zeitungsanzeige zu einem Flohmarkt in seinem Loft in Baden-Baden ein. Die Filmrequisiten mit sentimentalem Wert, eine Luxus-Uhr, mehrere Klangschalen – alles kam unter den Hammer, aber warum?

Im Interview mit Bild erklärte Ralf nun, was es mit der radikalen Entrümpelung seiner Behausung auf sich hat: "Ich ziehe nach Hamburg und kann und will nicht alles mitnehmen. Und ich schreibe an einem Drehbuch, möchte als Regisseur und Produzent arbeiten." Der Verkauf ist also eher ein Akt der Bequemlichkeit. Jedes einzelne der Stücke hat einen persönlichen Wert für den 52-Jährigen – aber bei einem blutet ihm besonders das Herz: sein Motorrad. "Das verramsche ich nicht. Es ist eine Sonderanfertigung, hat mal 14 000 Euro gekostet. Ich will 8500 Euro dafür", erzählte er.

Seine Wohnung im Hamburg wird er allein beziehen, denn seit der Trennung von seiner Partnerin Petra vor knapp vier Jahren ist der Mime – zumindest offiziell – Single. Vorzugsweise suche er etwas mit Erdgeschoss inklusive Garten oder im Dachgeschoss.

Starpress/WENN.com Ralf Bauer auf Mallorca

Getty Images Ralf Bauer beim "Let's Dance"-Finale 2015

Michelle Zillekens/WENN.com Ralf Bauer beim ersten Jubiläum des Disney Musicals "Tarzan" in Oberhausen

