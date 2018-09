Alicia Silverstone (41) würde gerne noch einmal Mama werden! Vor sieben Jahren brachte die Schauspielerin ihr erstes Kind zur Welt. Nun wünscht sie sich für ihren Sohnemann Bear ein Geschwisterchen. Allerdings fehlt dem "Clueless"-Star dafür der passende Partner: Im Februar gab die Blondine schließlich die Trennung von ihrem Ehemann Christopher Jarecki bekannt. Doch trotz des Liebesaus kann sich die 41-Jährige weiterhin Nachwuchs mit ihrem Ex vorstellen!

Zwanzig Jahre lang waren Alicia und Christopher ein Paar. Daher fühlen sie sich auch nach ihrer überraschenden Trennung eng miteinander verbunden. In einem Interview mit dem Magazin Working Mother verriet die Leinwandbeauty nun sogar, dass sie weitere Kinder mit dem 41-Jährigen nicht komplett ausschließt: "Was auch immer passiert, wenn es passiert, ist gut für mich. Ich bin nicht in einer Beziehung, aber es gibt andere Wege, Babys zu machen. Ich hätte einfach zu gerne noch ein kleines Mädchen", äußerte der Filmstar seinen sehnlichsten Wunsch.

Alicia kennt auch den Grund für ihr Verlangen nach einem zweiten Kind: "Bear braucht mich einfach nicht mehr! Er ist so ein selbstständiger Junge. Er geht offen auf Menschen zu. Er bietet seine Hilfe an. Er räumt die Tische im Restaurant ab oder sammelt den Müll im Flugzeug ein", schwärmt sie von ihrem Erstgeborenen.

Getty Images Christopher Jarecki und Alicia Silverstone in Los Angeles

Getty Images Alicia Silverstone bei der "Jenny McCarthy Show"

Splash News Alicia Silverstone mit ihrem Sohn Bear

