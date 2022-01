Alicia Silverstone (45) hat vom Hass im Internet die Nase gestrichen voll! 1995 feierte die Schauspielerin in ihrer Rolle der Cher Horowitz in dem Film-Klassiker "Clueless" ihren weltweiten Durchbruch. Im Laufe ihrer Karriere war die US-Amerikanerin in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. Dabei war sie stets auf ihr Aussehen bedacht. Doch in der Vergangenheit musste die Beauty auch viel Kritik an ihrem Körper hinnehmen. Davon hat Alicia jetzt genug und zeigt ihren Hatern den bösen Finger!

Auf TikTok nutzte die Hollywoodschauspielerin die Gunst der Stunde und reagierte auf das Thema Bodyshaming ziemlich lässig. Auf der Social-Media-Plattform teilte Alicia einen kurzen Clip, der zu Beginn eine Paparazzi-Aufnahme von ihr zeigt. Darunter steht: Foto von der dicken Alicia Silverstone. Danach erscheint die TV-Bekanntheit und hält ihren Mittelfinger in die Kamera. Die 45-Jährige hat augenscheinlich die Faxen dicke und stellte mit dem Video klar: "Ich finde, ich sehe toll aus!"

Bereits vor einigen Jahren sprach Alicia offen über das Thema Bodyshaming. Beispielsweise wurde sie in den Anfängen ihrer Karriere bei Dreharbeiten von Fotografen als fett bezeichnet. "Es war verletzend, aber ich wusste, dass sie falschlagen", erklärte sie 2020 im Interview mit The Gurdian. Heute habe sie damit überhaupt kein Problem mehr und liebt ihre Figur. Jedoch findet Alicia abschließend: über den Körperbau anderer zu lästern, das ginge einfach gar nicht!

Anzeige

aliciasilverstone / Instagram Alicia Silverstone im Januar 2022

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Alicia Silverstone

Anzeige

Getty Images Alicia Silverstone, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de