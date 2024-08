Grund zur Sorge? Alicia Silverstone isst eine giftige Beere

Alicia Silverstone (47) sorgte bei ihren Fans kurz für Schnappatmung. Die Schauspielerin postete ein Video auf Instagram, in dem sie ihren Fans eine orangefarbene Beere zeigt, die sie bei einem Spaziergang in Großbritannien gefunden hat. "Ich habe etwas entdeckt, von dem ich nicht weiß, was es ist und ich brauche eure Hilfe. Ich habe gerade reingebissen, denn es war an der Straße und wir haben darüber gesprochen, ob es eine Tomate ist oder nicht", erzählte die "Clueless"-Darstellerin ihren Followern. Die schlagen aber direkt Alarm: Bei der vermeintlichen Tomate handle es sich um eine Jerusalemkirsche und die ist giftig. "Das ist giftig! Iss das nicht", warnten gleich mehrere Fans.

Der Verzehr dieser Beeren kann zu Halluzinationen, Herzrhythmusstörungen und Magenproblemen führen. Gleich mehrere Stunden, nachdem sie das Video veröffentlicht hatte, herrschte Funkstille auf Alicias Kanal. Das befeuerte die Sorge der Fans, der Filmstar könne sich vergiftet haben, nur noch mehr. Doch dann gab es endlich Entwarnung. Die 47-Jährige meldete sich mit einem alten Foto zurück und schrieb: "Lebendig und gesund! Macht euch keine Sorgen... Ich habe sie nicht geschluckt!" Ihre Community war sichtlich erleichtert. Auch wenn es Alicia offenbar nicht schlecht geht, wünschten ihre Follower ihr gute Besserung. "Puh, ich war gestresst! Bin froh, dass du noch lebst und es dir gut geht", antwortete nicht nur ein User.

Alicia konnte sich ihre große und offenbar sehr fürsorgliche Fangemeinde vor allem durch den Film "Clueless" aufbauen. Die Coming-of-Age-Komödie hatte im Jahr 1995 die Kinos erobert und die Darsteller wie Alicia, Paul Rudd (55) und Brittany Murphy (✝32) zu Stars gemacht. Auch heute ist die US-Amerikanerin immer wieder auf der Leinwand zu sehen. Zuletzt spielte sie in dem Thriller "Reptile" eine Hauptrolle neben Benicio del Toro (57) und Justin Timberlake (43). In den Jahren 2020 und 2021 war sie außerdem in der Netflix-Serie "Der Babysitter-Club" zu sehen und spielte eine Nebenrolle in Rebel Wilsons (44) Komödie "Senior Year".

Getty Images Alicia Silverstone, Schauspielerin

ActionPress Der "Clueless"-Cast

