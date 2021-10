Das Datingleben gestaltet sich für Alicia Silverstone (45) nicht so leicht wie erhofft. Die Schauspielerin und ihr Ex-Mann Christopher Jarecki ließen sich 2018 nach 13 Jahren Ehe scheiden. Geraume Zeit nach der Trennung fühlte sich die Clueless-Darstellerin aber wieder bereit für eine neue Beziehung und begann, sich auf dem Single-Markt umzusehen. Allerdings verriet Alicia jetzt, dass sich die Suche nach einem neuen Partner zunächst schwierig gestaltet hat: In der Vergangenheit wurde ihr Profil von verschiedenen Dating-Apps gelöscht.

"Vor ein paar Jahren habe ich mich an einer Dating-App versucht und habe ein Fake-Profil erstellt, weil ich mich zu dem Zeitpunkt noch nicht wohl dabei gefühlt habe, ich selbst zu sein", erinnerte sich die Mutter eines Sohnes in "The Drew Barrymore Show" zurück. Das sei aber im Nachhinein keine gute Entscheidung gewesen, denn sie merkte an: "Ich wurde rausgeschmissen und geblockt." Und auch einige Monate später sah es nicht besser aus: Mit ihrem echten Namen sei sie später ebenfalls von einer Datingplattform gekickt worden – und zwar zu einem besonders ungünstigen Zeitpunkt...

"Ich hatte ein Date mit jemandem ausgemacht und an dem Tag wollte ich in die App gehen, um herauszufinden, wo wir uns treffen wollen – aber ich wurde rausgeschmissen. Armer Kerl", berichtete sie von einer weiteren Erfahrung. Auch Drew hatte in der Vergangenheit weniger gute Erlebnisse mit den Flirt-Plattformen gemacht: Der Algorithmus habe ihr erst dann neue potenzielle Partner angezeigt, als sie das Wunschalter erheblich nach unten korrigiert habe.

Getty Images "Clueless"-Star Alicia Silverstone

Getty Images Alicia Silverstone, Schauspielerin

Getty Images Drew Barrymore bei der Premiere der dritten Staffel von "Santa Clarita Diet"

