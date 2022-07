Seltsam? Alicia Silverstone teilt sich Bett mit Sohn (11)

Alicia Silverstone (45) scheint die Nähe zu ihrem Sohn Bear sehr zu schätzen. Im Mai 2011 wurden die Clueless-Darstellerin und ihr damaliger Partner Christopher Jarecki zum ersten Mal Eltern. Im Netz zeigt die Blondine auch stets, wie wichtig ihr der Nachwuchs ist. Doch für ihre ungewöhnlichen Erziehungsmethoden musste sie schon des öfteren Kritik einstecken. Nun verriet Alicia, dass Bear immer noch mit ihr im selben Bett schläft.

In dem The Ellen Fisher Podcast sprach die 45-Jährige jetzt ganz offen über ihren Alltag mit dem Elfjährigen. So verriet sie beispielsweise, dass sie in Sachen Erziehung nur auf ihr Herz höre und der Natur folge. Aus der Tatsache, dass ihr Sohn und sie sich ein Bett teilen, machte die Schauspielerin ebenfalls kein Geheimnis. "Bear und ich schlafen immer noch nebeneinander. Ich werde dafür bestimmt Kritik bekommen, aber es ist mir eigentlich egal", berichtete sie. In der freien Wildbahn würden Tiere ihre Babys schließlich auch nicht irgendwo hinlegen, aus Angst, sie könnten gefressen werden.

Bereits 2014 hatte Alicia in ihrem Buch "The Kind Mama" berichtet, dass sie es als eine Art "Kindesvernachlässigung" ansehe, ihr Baby in ein Kinderbett zu legen. "Ich glaube an die Liebe und ich glaube an die Natur, und unsere Gesellschaft hat Angst vor der Natur und Angst vor der Liebe", erläuterte die "Senior Year"-Darstellerin ihre Gedanken.

Instagram / aliciasilverstone Alicia Silverstone und ihren Sohn Bear im August 2021

Instagram / aliciasilverstone Alicia Silverstones Sohn im März 2022

Instagram / aliciasilverstone Alicia Silverstone und ihr Sohn Bear im Dezember 2021

