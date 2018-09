Liebesüberraschung bei Sturm der Liebe? Chefköchin Tina Kessler, gespielt von Christin Balogh (32), hat am Fürstenhof einfach kein Glück, was Herzensdinge betrifft. Zuletzt scheiterte ihre Beziehung zu Nils (Florian Stadler, 45), da sie nicht über den Vater ihres Sohnes David (Michael N. Kuehl, 30) hinwegkam. Der ist angeblich in Guatemala ums Leben gekommen. Neue Fotos deuten aber an, dass die Liebesflaute bald ein Ende haben könnte. Verliebt sich Tina in ihren Chef Robert (Lorenzo Patanè, 41)?

In den Programmankündigungen des Senders finden sich verdächtige Fotos, die eine mögliche neue Liebe anteasern – darauf wirft Tina Restaurant-Besitzer Robert Saalfeld Blicke zu, die mehr als Freundschaft ausdrücken könnten. Die Bildunterschrift eines der Fotos verhärtet den Verdacht: "Tina sieht Robert plötzlich mit anderen Augen." Dabei sind die beiden doch schon seit Jahren befreundet! Haben sich die Gefühle etwa urplötzlich verstärkt?

Tragischerweise scheint Tina in diesem Fall erneut Pech in der Liebe zu haben. Robert ist schließlich seit sieben Jahren mit Eva (Uta Kargel, 37) verheiratet. Allerdings spricht der Volksmund nicht ohne Grund vom verflixten siebten Jahr. Werden die Karten bei "Sturm der Liebe" komplett neu gemischt? Was denkt ihr?

ARD/Marco Meenen Christin Balogh in ihrer Rolle als Tina Kessler bei "Sturm der Liebe"

Anzeige

AEDT/WENN.com Lorenzo Patanè, Schauspieler

Anzeige

ARD / Christof Arnold Robert (Lorenzo Patanè) und Tina (Christin Balogh) in "Sturm der Liebe"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de