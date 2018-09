Nächstes Jahr ist es endlich so weit – der Club der roten Bänder-Film erscheint! Zum Abschluss der supererfolgreichen TV-Serie rund um eine Gruppe schwer kranker Kids wird nun noch einmal die Vorgeschichte auf die Großleinwand gebracht. Die eingefleischten Fans werden sich zwar noch bis zum 14. Februar gedulden müssen, bis sie in die Kinos eilen können, aber nun gibt es schon mal einen kleinen Vorgeschmack: Der allererste Trailer ist raus!

Auch Serienstar Tim Oliver Schultz (30) postete den Teaser jetzt via Instagram – und seine Fans rasteten total aus! "Oh mein Gott, ich muss ja schon jetzt weinen, wie wird es erst beim Film?", gestand ein Follower. Auch die anderen User haben die Szenen mit Timur Bartels (23), Luise Befort (22) und Co ziemlich mitgenommen: "Das wird so traurig Leute, ich pack das nicht", kommentierte ein weiterer Nutzer mit etlichen weinenden Smileys.

Der Trailer verspricht eine ähnliche Grundstimmung wie in der Serie – es wird wieder äußerst dramatisch und mitreißend! In dem neuen Streifen werden die Zuschauer mitfiebern können, wie die später eng befreundete Gruppe anfangs überhaupt zueinandergefunden hat. Werdet ihr euch den Film ansehen? Stimmt ab!

Getty Images "Club der roten Bänder"-Star Tim Oliver Schultz

Getty Images "Club der roten Bänder"-Darstellerin Luise Befort

Andreas Rentz/Getty Images Timur Bartels, Ivo Kortlang, Luise Befort, Tim Oliver Schultz, Nick Julius Schuck and Damian Hardung

