Für Domenico De Cicco beginnt wohl von nun an eine neue Zeitrechnung: Der einstige Bachelorette-Boy ist Vater geworden! Zuletzt machte er Schlagzeilen wegen seines Liebes-Wirrwarrs mit Bachelor in Paradise-Flirt Evelyn Burdecki (30). Im Zuge der Trennung kam derweil auch ans Licht: Domenico erwartete mit seiner Ex-Freundin Nachwuchs. Mittlerweile ist aber wieder etwas Ruhe eingekehrt, sodass sich der stolze Daddy jetzt voll und ganz auf seine neue Rolle konzentrieren kann – und die nimmt genau jetzt Fahrt auf!

Was für ein schöner Anblick! Kommentarlos postete Domenico den ersten Vater-Kind-Moment in seiner Instagram-Story – möglicherweise ist der Vollblutitaliener einfach noch selbst total überwältigt von seinen Gefühlen. Überaus sachte und supervorsichtig hält er seinen ganzen Stolz im Arm. Bei der Geburt des Babys scheint er ebenfalls dabei gewesen zu sein: Nur wenige Stunden zuvor teilte er einen Clip, in dem er freudestrahlend durch die Gänge eines Krankenhauses läuft. Das Video verzierte der Frankfurter mit dem Hashtag #Verliebt.

Dass Domenico in dieser aufregenden Zeit nicht von der Seite seiner einstigen Liaison weichen würde, war ihm von Anfang an klar: "Mit der Mutter des Kindes haben wir Kontakt. Das gehört auch einfach dazu. Ich muss ja Verantwortung übernehmen", beteuerte er neulich im Promiflash-Interview.

Instagram / domenico_decicco_official Domenico De Cicco kurz nach der Geburt seines Kindes

Instagram / domenico_decicco_official Domenico De Cicco im Krankenhaus bei der Geburt seines Kindes

Instagram / domenico_decicco_official Domenico de Cicco, Ex-"Bachelor in Paradise"-Kandidat

