Drei Anläufe für die Liebe – was lief bei Natascha Beil (28) und Tobias Wegener (25) zwischenzeitlich schief? Als Paar belegten die Love Island-Kandidaten am Montag schließlich den zweiten Platz der Kuppelshow. Bis dahin war es jedoch ein steiniger Weg für die beiden, auf dem sie ihre Verbindung zweimal beendet hatten. Im Promiflash-Interview erklären Tascha und Tobi nun, was genau ihnen die Kennenlernphase erschwerte.

Sie hatten einen sehr schönen Anfang zusammen, erinnert sich Tobi kurz nach dem Finale, doch daraufhin sei die Situation für beide schwierig geworden. "Dann gab es einen Tiefpunkt, weil wir uns zu sehr auf andere fokussiert haben und denen geholfen haben, zueinander zu finden. Da haben wir uns ein bisschen vernachlässigt und es schleifen lassen bei uns", sagte der Maler und Lackierer. Seine Auserwählte ergänzte, ihr eigenes Kennenlernen habe gelitten, weil sie und Tobi zu viele Gespräche mit anderen Islandern geführt hätten – ihre eigenen Unterhaltungen seien dabei ein bisschen auf der Strecke geblieben.

Letztlich fand das Duo zur Freude seiner TV-Fans doch immer wieder zueinander. Ein festes Paar sind die zwei zwar noch nicht, sie wollen sich aber auch nach der Show weiter kennenlernen. Vor dem Alltag haben Natascha und Tobi keine Angst. "Wir können viele Aktivitäten zusammen machen, wir sind alleine und ungestört. Praktisch nur Suite-Momente", sieht die Blondine die Situation optimistisch.

Love Island, RTL II Tobias Wegener und Natascha Beil in der zwölften "Love Island"-Folge

RTL II / Magdalena Possert Tobias und Natascha im Finale von "Love Island"

Love Island, RTL II Tobias Wegener und Natascha Beil bei "Love Island"

