Endlich läuft es auf der Liebes-Insel! Gestern startete die zweite Staffel von Love Island – elf liebeshungrige Singles konnten sich dabei in der ersten Paarungszeremonie beschnuppern. Zwar fanden sich auch schon fünf Paare, doch bis auf ein paar tiefgründige Gespräche lief nichts zwischen den Inselbewohnern. Das wird sich zum Glück in der zweiten Folge, die heute Abend ausgestrahlt wird, ändern: Dann soll die erste wilde Knutscherei über die Bühne gehen!

Die ersten "Love Island"-Kandidaten, die sich näher kommen und heiße Küsse miteinander austauschen, sind Tobias Wegener und Natascha Beil – dies verraten jedenfalls die Bilder im Pressebereich von RTL II. Es scheint, als hätte der Maler und Lackierer bei der Ex-GNTM-Kandidatin einen richtigen Riecher gehabt, er erkor sie in der ersten Folge der Show zu seiner Partnerin aus. "Ich nehm’ die Natascha. Warum? Sie macht mir einen sympathischen Eindruck. Da kann vielleicht was funktionieren", begründete er seine Entscheidung in der Sendung.

Auch bei den anderen Teilnehmern wird es wohl zarte Küsschen geben – dazu soll jedenfalls das Spiel "Übergepäck" heute Abend animieren. Das ist aber noch nicht alles: Bei der Challenge kommen auch Geheimnisse ans Licht – und es fließen Tränen. Freut ihr euch auf die zweite Episode? Stimmt ab!

Love Island, RTL II Natascha Beil, "Love Island"-Kandidatin

Love Island, RTL II Tobias Wegener, deutscher "Love Island"-Kandidat

RTL II, Love Island Tobias Wegener und Natascha Beil, "Love Island"-Paar 2018

