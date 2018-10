Wollen es NaTobi ernsthaft miteinander versuchen? Lange Zeit galten Natascha Beil und Tobias Wegener als DAS Traumpaar von Love Island. Was dann zwischen den beiden folgte, waren jedoch zahlreiche Hochs und Tiefs, Ver- und Entkupplungen. Zum Schluss rauften sich die liebeshungrigen Singles wieder zusammen und belegten im Finale den zweiten Platz der Staffel. Jetzt erzählen Tobi und Tascha, wie es um ihren aktuellen Beziehungsstatus nach der Show steht!

Im Promiflash-Interview spricht das Duo über die nächsten Schritte in Sachen Liebe: "Wir wollen nach wie vor so weitermachen, wie es bei 'Love Island' am Ende gelaufen ist. Wir haben aus den Höhen und Tiefen gelernt", gibt sich Tobi positiv. "Wir wollen das weiterhin draußen so durchziehen und uns noch näher kennenlernen. Ich würde sagen, wir sind in der Findungsphase." Natascha stimmt zu: "Das sehe ich auch so!"

Dass sie jetzt in den Alltag zurückzukehren müssen, sehen die On-Off-Turteltauben überhaupt nicht als Herausforderung an! Statt sich davor zu fürchten, in der Realität nicht als Paar bestehen zu können, betrachten sie die Situation im realen Leben eher als Vorteil: "Ich würde sagen, dass es im Alltag besser wird", macht Tobi klar. Die Gründe dafür seien simpel: "Wir können viele Aktivitäten zusammen machen, wir sind alleine und ungestört. Praktisch nur Suite-Momente", erklärt die Blondine.

RTL II, Love Island Natascha Beil und Tobias Wegener, "Love Island"-Paar

RTL II / Magdalena Possert Tobias und Natascha im Finale von "Love Island"

RTLII Tobias Wegener und Natascha Beil, "Love Island"-Kandidaten

