Hat damit das ewige Hin und Her endlich ein Ende? Zugegeben, bei Natascha Beil und ihrem Tobias Wegener blickt man als Zuschauer so langsam gar nicht mehr durch. Mal können sie in der Love Island-Villa nicht die Finger voneinander lassen, mal herrscht Eiszeit zwischen den beiden. Obwohl sie kurzzeitig sogar mit anderen Partnern anbandelten, kommen sie wohl einfach nicht voneinander los. Sie geben ihrer jungen Liebe zum wiederholten Male eine Chance – doch meinen sie es wirklich diesmal ernst?

Am Montag läuft das große Liebes-Finale – ist das Beziehungs-Comeback von Natascha und Tobi also nur Kalkül? Auf keinen Fall, glauben zumindest die Promiflash-Leser! In einer kürzlich gestarteten Umfrage (Stand: 29. September, 8:54) sind 3.034 User (67,3 Prozent) davon überzeugt, dass die Turteltauben einfach füreinander bestimmt sind. 32,7 Prozent (1.473 Stimmen) denken jedoch, dass die erneute Versöhnung so kurz vor dem großen Showdown nur Berechnung ist.

In der vergangenen Folge hatten die beiden die Qual der Wahl: Bleiben sie bei ihren neuen Partnern oder wollen sie es doch noch einmal miteinander versuchen? Nach einem innigen Kuss war klar – "Natobi" ist zurück!

RTL II / "Love Island" Natascha Beil und Tobias Wegener bei "Love Island" 2018

RTLII Tobias Wegener und Natascha Beil bei der "Love Island"-Paarungszeremonie

RTLII Tobias Wegener und Natascha Beil, "Love Island"-Kandidaten

