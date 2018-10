Wie sehr darf man seinem Glück nachhelfen? Pete Davidson (24) schwebt derzeit total auf Wolke sieben. In Ariana Grande (25) hat der Moderator seine große Liebe gefunden. Seit ihrem Paar-Outing machen die beiden alles andere als halblang: Die "God is a woman"-Sängerin und ihr Schatz verlobten sich, was Pete laut eigener Aussage aber bis heute nicht fassen kann. Damit sich das Blatt auch ja nicht wendet, hat er auch gleich einen Meisterstreich ausgeklügelt!

Bei seinem Saturday Night Live-Auftritt konnte Pete mal wieder nicht anders, als fröhlich aus dem Nähkästchen zu plaudern. Die jüngste Episode seines Bettgeflüsters: So hält man eine Frau an seiner Seite. "Letzte Nacht habe ich ihre Anti-Baby-Pillen mit Tic Tacs ausgetauscht. Ich glaube an uns, aber ich wollte einfach nur sichergehen, dass sie wirklich nirgends hingehen kann", lachte der Comedian. Wem der Humor des 24-Jährigen noch immer nicht zusagt, sollte auch bei seiner nächsten Anekdote versuchen, einen kühlen Kopf zu bewahren.

Sollte es jemals zu einem Rosenkrieg kommen, hat Pete natürlich auch schon einen Plan: Um zu vermeiden, dass sich seine megaerfolgreiche Superstar-Liebste sein Hab und Gut krallt, denke er über einen Ehevertrag nach. "Gott bewahre, dass sie die Hälfte meiner Turnschuhe haben will", witzelte er.

Instagram / arianagrande Pete Davidson und Ariana Grande

Getty Images Pete Davidson, Schauspieler

Splash News Pete Davidson und Ariana Grande in New York

