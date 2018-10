Heiße Sex-Dates bei Kendall Jenner (22) und Anwar Hadid (19)! Die Kardashian-Jenner-Schwester und das Male-Model turteln sich schon seit Wochen von einer Promiparty zur nächsten. Im Sommer hatte Kendall eigentlich auch einen Dauerflirt mit Basketballspieler Ben Simmons. Der scheint jedoch jetzt endgültig abgeschrieben zu sein. Stattdessen vergnügt das Model sich lieber weiter mit Anwar – und zwar bei geheimen Treffen in Luxushotels!

Ihre Romanze wollen die beiden offenbar erstmal noch für sich behalten. Wie ein Insider dem Onlineportal HollywoodLife verriet, suchen sich Kendall und Anwar für ihre geheimen Schäferstündchen immer besonders exklusive Orte aus. "Seit sie zusammen sind, verstecken sie sich am liebsten gemeinsam in Fünf-Sterne-Hotels und bestellen sich spät in der Nacht Pizza und Champagner", meinte die Quelle. Angeblich haben sie für ihre kleinen gemeinsamen Ausflüge sogar schon ein bestimmtes Codewort. Demnach texten sich Anwar und Kendall einfach gegenseitig das Wort "Pizza" und schon sei alles klar!

Wirklich ernst ist es zwischen dem Bruder von Gigi (23) und Bella Hadid (21) und dem Keeping up with the Kardashians-Star aber wohl trotzdem nicht. "Es gibt gerade keinerlei Verpflichtungen. Sie sind einfach nur zwei gute Freunde, die Spaß miteinander haben", wusste der Insider.

Getty Images Kendall Jenner bei der 2019 Ready-to-Wear collection Modenschau in Paris

Getty Images Anwar Hadid bei der David Jones Spring Summer 18 Collections Launch

Getty Images Kendall Jenner und Bella Hadid bei der Fashion Week in Paris

