Erst vor Kurzem hieß es für Iris Klein (51) und ihren Ehemann Peter Klein: Bye-bye Ludwigshafen und hallo Mallorca! Die Mutter der Kultblondine Daniela Katzenberger (32) und der Dschungelcamp-Queen 2018 Jenny Frankhauser (26) erfüllte sich den lange gehegten Traum eines Eigenheims auf der sonnigen Baleareninsel. Des einen Freud ist des anderen Leid! Während die Katze es kaum erwarten kann, ihre Mama jetzt wieder in greifbarer Nähe zu haben, fällt ihrer Halbschwester Jenny der Abschied sichtlich schwer. Der erste Besuch lässt deshalb nicht lange auf sich warten!

Auf Instagram gewährte die 26-Jährige ihren Followern einen kleinen Einblick in ihr Seelenleben. "Ein merkwürdiges Gefühl. Es wird so real, aber ich freue mich auch für sie, denn man sollte immer seinem Herzen folgen und auch mal Risiken eingehen", schrieb die Sängerin. Ihren Fans gab sie dabei noch ein paar wichtige Zeilen mit auf den Weg: "Nur wer mutig genug ist, das zu ändern, mit dem er unzufrieden ist, wird am Ende glücklich sein."

Mit dem Flieger ging es prompt in das 17. Bundesland, um Iris zu besuchen. "Es ist so schön hier, Leute. Oh, mein Gott, ich flippe aus", enthüllte sie in ihrer Story und versprach ihren Fans sogar eine Hausführung bei Tageslicht.

WENN.com Iris Klein, Jenny Frankhauser und Peter Klein

WENN.com Jenny Frankhauser beim Goldene Sonne 2018 Award

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im September 2018

