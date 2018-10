Sie haben ihre Zelte abgebrochen! Wie vor Kurzem bekannt wurde, will Iris Klein (51) in die Fußstapfen ihrer berühmten Tochter Daniela Katzenberger (32) treten und der Kultblondine nach Mallorca folgen. Doch Iris wagt diesen großen Schritt ins Ausland nicht alleine – schließlich darf ihr Ehemann Peter bei ihrem Neustart fernab von Deutschland nicht fehlen. Nur eine bleibt in der alten Heimat: Iris' zweite Tochter Jennifer Frankhauser (26)!

Im Interview mit Closer schwärmt Iris von ihrer Zukunft auf der Baleareninsel, von der sie schon lange geträumt habe: "Die ersten 51 Jahre war ich in Deutschland, die nächsten 51 Jahre werde ich auf Mallorca sein." Auch ihre Hunde sind bereits im neuen Zuhause angekommen. Im Gegensatz zu Iris macht Jenny der Umzug allerdings ziemlich zu schaffen. Immerhin ist ihre Mutter noch immer ihre wichtigste Bezugsperson: "Ich werde meine Mama sehr vermissen", meinte die 26-Jährige betrübt. Dennoch will sie weiterhin mit ihren Großeltern in Ludwigshafen bleiben.

Ob sich Iris dafür wieder Tochter Dani annähern wird? Seit Monaten soll die Stimmung zwischen der 51-Jährigen und der Katze ziemlich angespannt sein. Durch ihr neues Heim in der Nähe von Palma wird Iris ab sofort allerdings nur noch einen Katzensprung von der 32-Jährigen, ihrem Gatten Lucas Cordalis (51) und ihrer gemeinsamen Tochter Sophia (3) entfernt leben – kann der erfolgreichen Blondine wieder mehr unter die Arme greifen!

Facebook / Peter und Iris Klein Peter und Iris Klein, Reality-Stars

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Influencerin

Facebook / Daniela Katzenberger Daniela Katzenberger und Iris Klein

