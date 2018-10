Am 12. Oktober ist es endlich so weit! Nach der royalen Traumhochzeit von Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) im Mai wagt in diesem Jahr noch ein weiteres Mitglied der britischen Königsfamilie den Schritt vor den Altar: Prinzessin Eugenie (28), die Cousine des Rotschopfes und seines älteren Bruders William (36), wird dem Londoner Nachtklubbesitzer Jack Brooksbank die ewige Treue schwören. Aus Angst vor einem Quoten-Flop soll sich der britische Sender BBC allerdings gegen eine Live-Übertragung im TV entschieden haben. Jetzt wurde jedoch bekannt: Das romantische Spektakel wird sehr wohl über die Bildschirme flimmern – und zwar im US-Fernsehen!

Die Trauung in der St. George's Chapel auf Schloss Windsor soll der Öffentlichkeit auf keinen Fall vorenthalten werden – auch wenn das britische Fernsehen kein Interesse an der Übertragung hat: Wie Fox News berichtet, werde die Zeremonie der 28-Jährigen und ihres Liebsten daher nun von dem amerikanischen Sender TLC live ausgestrahlt. An der Ostküste der USA wird das Event somit ab 04:25 Uhr morgens im Fernsehen zu sehen sein. In den britischen Nachrichten sollen hingegen nur einzelne Szenen aus der Hochzeit gezeigt werden.

Gegenüber Daily Mail plauderte ein Insider erst vor Kurzem aus, dass der Palast durchaus den Wunsch gehegt hätte, dass Eugenies Eheschließung live auf BBC übertragen wird. Der Sender soll allerdings kein Interesse gezeigt haben. "Sie haben abgelehnt, weil sie nicht glauben, dass genügend Leute einschalten werden und die Yorks nicht genügend Fans haben", verriet die anonyme Quelle weiter.

Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie im Buckingham Palast

Tim P. Whitby/Getty Images Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank bei der Serpentine Summer Party 2018

Chris Jackson/Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie in London

