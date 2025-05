Selten: Prinzessin Eugenie teilt süße Familienfotos mit Kids

Prinzessin Eugenie (35) hat ihren Fans einen ganz privaten Einblick in ihr Familienleben gewährt: Zum 39. Geburtstag ihres Mannes Jack Brooksbank veröffentlichte sie auf Instagram eine Reihe bis dato unbekannter Schnappschüsse. Ein besonders süßes Foto zeigt Jack barfuß Hand in Hand mit einem ihrer kleinen Söhne, der stolz ein riesiges Stoffkaninchen trägt. Neben diesem entzückenden Moment gratulierte Eugenie ihrem Ehemann mit liebevollen Worten: "Alles Gute zum Geburtstag an meinen Helden. Oh Mann, es sind schon 14 Jahre und jeder Geburtstag wird besser, während unsere Familie wächst. Bester Papa überhaupt und die besten Erinnerungen, mit so vielen mehr, die noch kommen werden", schwärmte sie unter dem Post.

Neben dem niedlichen Bild überraschte Eugenie ihre Follower mit weiteren persönlichen Eindrücken, darunter einem Schnappschuss von Jack, der den kleinen August bei einem Strandspaziergang auf den Schultern trägt. Die Fotoserie enthielt zudem verliebte Pärchenfotos sowie ein schwarz-weißes Bild aus den Anfangstagen der Beziehung. Die Fans zeigten sich begeistert von diesen liebevollen Einblicken und schwärmten insbesondere von den Momenten, die die enge Bindung zwischen Jack, Eugenie und ihren beiden Söhnen, August und Ernest, widerspiegeln.

Die Liebesgeschichte von Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank begann im Jahr 2010 während eines Skiurlaubs in Verbier, bei dem sie sich durch gemeinsame Freunde kennenlernten. Beide haben die erste Begegnung als "Liebe auf den ersten Blick" beschrieben – ein echtes royales Märchen. Nach sieben Jahren Beziehung machte Jack Eugenie im Januar 2018 während einer Reise nach Nicaragua einen Heiratsantrag. Im Oktober desselben Jahres gaben sie sich in Windsor Castle das Jawort. Ihr Familienglück machte 2021 die Geburt von Sohn August perfekt, und im Mai 2023 kam ihr zweiter Sohn Ernest dazu. Die beiden Royals zeigen immer wieder, wie wichtig Zusammenhalt und gemeinsame Zeit für sie sind.

Instagram / princesseugenie Jack Brooksbank und einer seiner Söhne

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank

