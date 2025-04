Prinz Harry bricht Kontakt zu seiner Cousine Eugenie ab

Auch das noch: Prinz Harry (40) hat wohl auch den Kontakt zu seiner Cousine Prinzessin Eugenie (35) abgebrochen. Der Grund für den Streit: ein Treffen Eugenies mit Piers Morgan (60), das im April 2023 in einem Londoner Pub stattfand – sehr zum Ärgernis des Prinzen. "Ich wurde gesehen, wie ich sie zum Abschied umarmte. Harry sah das und rastete völlig aus", plauderte der Moderator in seiner Sendung "Uncensored" aus. Auch Journalistin Maureen Callahan erklärte zu Gast in der Show: "Er hat keinerlei Beziehung zu seinen Freunden und seiner Familie."

Andere Quellen sind sich jedoch sicher, dass Harry und Eugenie sich nach wie vor nahestehen. "Wenn überhaupt, dann ist Eugenie die einzige Person, die mit ihm in Kontakt steht", behauptete ein Informant von Us Weekly. Laut ihm gebe es gar keine Möglichkeit, Piers zu "entkommen", da er ständig zu Partys eingeladen werde. Der TV-Entertainer gilt seit Jahren als einer der schärfsten Kritiker von Meghan Markle (43), der Ehefrau von Harry. Bisher hielten Harry und Eugenie trotz seines Rückzugs aus dem Königshaus zusammen. "Es wird angenommen, dass die Prinzessin eine der einzigen Verwandten ist, die die Sussexes nach ihrem Umzug in die USA besuchen", erklärte die Journalistin Danielle Stace. Bisher haben sich weder Harry noch Eugenie zu den Behauptungen geäußert.

Schon länger wird berichtet, dass Harrys Kontakt zu seiner Familie weitestgehend eingeschlafen ist. Laut The Sun erfuhr Harry sogar nur aus den Medien vom jüngsten Krankenhausaufenthalt seines Vaters König Charles (76). Der Wahl-Amerikaner soll sich daher zunehmend isoliert fühlen. "Er vermisst seine Familie enorm, aber niemand spricht mehr mit ihm", äußert ein Insider gegenüber der Zeitung.

Getty Images Piers Morgan, TV-Moderator

Dutch Press Photo Agency / ActionPress Prinz Harry und Herzogin Meghan, September 2023

