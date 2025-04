Sind Prinz Harry und Cousine Eugenie doch nicht zerstritten?

Prinz Harry (40) und Prinzessin Eugenie (35) sollen sich laut neuer Berichte nach wie vor sehr nahestehen. Dies bestätigten Insider nun gegenüber People. Frühere Gerüchte, Harry habe den Kontakt zu seiner Cousine abgebrochen, seien demnach nicht wahr. "Der Herzog steht Prinzessin Eugenie weiterhin sehr nahe. Das war schon immer so und wird auch immer so bleiben", betonten die anonymen Quellen. Laut diverser Medienberichte sei Harry verärgert gewesen, nachdem Eugenie in London mit Moderator Piers Morgan (60) gesehen wurde, doch Quellen aus Harrys Umfeld bezeichnen diese Darstellungen als "absolut falsch".

Bereits in der Netflix-Dokumentation "Harry & Meghan", die 2022 erschien, wurde die enge Beziehung von Harry und Eugenie deutlich: Sie war nicht nur in mehreren Szenen zu sehen, sondern zeigte sich auch ganz vertraut mit Harrys Sohn Archie. Zudem gilt Eugenie als das einzige Mitglied der königlichen Familie, das Harry und Meghan (43) jemals in den USA besucht hat. Ein besonderer Moment war ihr gemeinsamer Auftritt beim Super Bowl im kalifornischen Inglewood. Die Beziehung zwischen den beiden Royals wurde laut den Berichten des Magazins in den vergangenen Jahren sogar noch enger. Das soll vor allem an ihren ähnlich alten Kindern liegen. Eugenie und ihr Mann Jack Brooksbank (39) verbringen oft Zeit in Portugal, wo sie zuletzt auch Harry und Meghan empfangen haben sollen.

Damit ihre Familien noch mehr Zeit miteinander verbringen können, sollen sich Harry und seine Ehefrau Herzogin Meghan wie Eugenie und ihr Ehemann Jack Brooksbank eine Immobilie in Portugal zugelegt haben. Angeblich erwarb der Sohn von König Charles (76) ein Ferienhaus im exklusiven Ferienort Comporta und somit in der Nähe des Sommerdomizils seiner Cousine.

Getty Images Prinz Harry, Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice bei den Olympischen Spielen, 2012

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank mit ihren Söhnen

