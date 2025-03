Prinzessin Eugenie teilt ungesehenes Foto von jüngstem Sohn

Prinzessin Eugenie (34) ist seit 2023 stolze Mama von zwei Söhnen – August (4) und Ernest (1). Zum Weltfrauentag teilte die Tochter von Prinz Andrew (65) und Sarah Ferguson (65) ein Bild auf Instagram, welches die Öffentlichkeit bislang noch nicht zu sehen bekam. Darauf spaziert Eugenie mit ihrem jüngsten Kind über den Strand. Der Kleine trägt lediglich eine niedliche Mütze, ein Shirt sowie eine Windel, während er an der Hand seiner Mama zum Wasser läuft. "Als Mutter von Jungen feiere ich Frauen, die Jungen erziehen, damit sie wissen, wie besonders dieser Tag und jeder Tag mit Frauen darin ist", erklärte sie am Tag der Frauen zu dem Schnappschuss.

Eugenie nutzte den Post jedoch vor allem, um die besonderen Frauen in ihrem Leben zu feiern. So postete sie auch ein paar Aufnahmen mit ihrer Mutter Sarah und ihrer älteren Schwester Prinzessin Beatrice (36). "Ich bewundere meine liebe Mutter und meine Schwester so sehr, die mich durchs Leben führen", schwärmte die 34-Jährige zu ihrem Post. Eugenie, Beatrice und ihre Mama gelten als sehr eng und quasi unzertrennlich. Besonders, seitdem Sarah an Krebs leidet.

Im Sommer 2023 erhielt die Duchess of York die schlimme Krebsdiagnose und befindet sich seither in Behandlung. Ihre Töchter Eugenie und Beatrice stärken ihr während ihrer Erkrankung stets den Rücken. "Ich habe die außergewöhnlichste Familie und ein großartiges Team", erklärte Sarah im vergangenen Juni im Interview mit Hello!. Neben wertvollen Momenten mit der Familie setzt sie besonders auf Ehrlichkeit, auch wenn es manchmal schmerzhaft ist.

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie mit ihrem Sohn Ernest

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice mit ihrer Mutter Sarah Ferguson

