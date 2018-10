Dieses Baby kommt schon jetzt viel rum! Vor wenigen Wochen gab Sophia Vegas (31) bekannt: Sie ist mit ihrem allerersten Kind schwanger! Seit dieser Live-Offenbarung im Promi Big Brother-Haus macht die Blondine weder aus ihren anderen Umständen noch aus ihrer Bilderbuchbeziehung mit Daniel Charlier ein Geheimnis. Sie lässt ihre Follower regelmäßig an ihrem Alltag und an ihren Trips um die Welt teilhaben. Ihr jüngster Ausflug führte die werdenden Eltern aufs Oktoberfest!

In ihrer Instagram-Story sind Sophia und Dan mal wieder unterwegs: Dieses Mal reisen die beiden nach München. Nach einem stärkenden Frühstück am Morgen geht es für die Turteltauben auch gleich aufs Volksfest. Während ihr ultrakleiner Babybauch-Ansatz in ihrem Kleid fast gänzlich verschwindet, schmeichelt ihr Dirndl vor allem ihrem Dekolleté. Ihr Vorbau kommt in dem engen Ausschnitt besonders gut zur Geltung.

Für Daniel ist es übrigens das erste Mal in München. Auf seinem eigenen Insta-Account schwärmt er nicht nur von der Tracht der beiden, sondern auch von der bayerischen Küche. Da hat sich der Kurzurlaub ja gleich doppelt gelohnt, denn wer weiß, ob es Sophia und ihr Schatz nächstes Jahr auf die Wiesn schaffen: Immerhin ist ihr Sprössling dann bereits auf der Welt!

Instagram / danielcharlier Sophia Vegas und Daniel Charlier

Anzeige

Instagram / danielcharlier Daniel Charlier und Sophia Vegas

Anzeige

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und Daniel Charlier in München

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de