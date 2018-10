Wie machen Veronica Ferres (53) und Carsten Maschmeyer (59) das nur? Im September 2014 gaben sich die Erfolgsschauspielerin und der Die Höhle der Löwen-Star nach fünf Jahren Beziehung das Jawort. Seitdem hört man die Turteltauben nur voneinander schwärmen und in der Öffentlichkeit wirken sie stets total verliebt – ein richtiges Bilderbuch-Paar also! Nun verriet Veronica das Geheimnis ihrer glücklichen Ehe.

„Sein Auto bringt man regelmäßig zur Durchsicht in die Werkstatt, seine Ehe nicht. Das machen mein Mann und ich anders, wir gehen in die Inspektion!", berichtete die 53-Jährige der Bild-Zeitung. Dafür seien bereits drei einfache Fragen ausreichend, um sich nicht zu verlieren – und die stellen sich Veronica und Carsten wöchentlich aufs Neue: "Was war für dich in dieser Woche schön? Womit habe ich dich überrascht? Womit enttäuscht?", erklärte die 53-Jährige.

Das funktioniere natürlich nur bei bedingungsloser Liebe: "Wenn die da ist, kann man sich auch streiten, andere Vorstellungen oder Erwartungen haben", erklärte Veronica weiter. "Auseinandersetzungen sind wichtig, um danach wieder zusammenzufinden." Hättet ihr gedacht, dass die zwei auf diese Art ihre Beziehung führen? Stimmt ab!

Getty Images Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer in Düsseldorf

Getty Images Carsten Maschmeyer und Veronica Ferres in Berlin

Instagram / veronicaferres TV-Stars Carsten Maschmeyer und Veronica Ferres

