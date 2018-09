Was für ein Liebespaar! Am 27. September 2014 gaben die TV-Beauty Veronica Ferres (53) und der Unternehmer Carsten Maschmeyer (59) sich nach fünf Jahren Beziehung das Jawort. Seitdem zeigen die Turteltauben sich stets nur superverliebt in der Öffentlichkeit und posten ab und zu sogar niedliche Pärchenbilder. Nun feiern die zwei schon seidene Hochzeit – zu ihrem vierten Jubiläum widmete Veronica Carsten jetzt eine rührende Botschaft im Netz!

Via Instagram teilte die Schauspielerin nun ein süßes Couple-Pic der beiden: Carsten gibt der strahlenden Veronica einen liebevollen Schmatzer auf den Kopf. "Danke für unsere gemeinsame Zeit. Und danke, dass du immer an meiner Seite bist!", schrieb die Bambi-Preisträgerin unter dem Bild. "Heute erinnere ich mich wieder daran, warum ich mich vor neun Jahren in dich verliebt habe: Du bist meine Nummer eins, meine größte Liebe, meine Familie, meine Zukunft", beendete sie die emotionale Widmung an ihren Schatz.

Auch Carsten sendete seiner Partnerin Grüße zum Jahrestag – doch seine Message fiel etwas kürzer aus: "Bester Deal meines Lebens", schrieb der 59-Jährige schlicht via Twitter. Damit spielte der Finanzprofi vermutlich auch auf die neuste Staffel der Tüftlershow Die Höhle der Löwen an, in der er aktuell wieder auf der Suche nach guten Investitionen ist.

Instagram / veronicaferres TV-Stars Carsten Maschmeyer und Veronica Ferres

Getty Images Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer in Düsseldorf

Getty Images Carsten Maschmeyer und Veronica Ferres in Zürich

