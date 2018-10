Für Dominic Harrison und Sarah Harrison (27) stehen diese Tage unter einem besonderen Stern! Mit ihrem gemeinsamen Töchterchen Mia Rose Harrison im Schlepptau wagte das YouTube-Pärchen einen Neuanfang und wanderte mit Sack und Pack in die USA aus. In ihrer neuen Wahlheimat Los Angeles will sich die dreiköpfige Familie darüber bewusst werden, ob sie Deutschland wirklich langfristig den Rücken kehren wird. Die ohnehin schon spannende Zeit prägte jetzt ein sehr emotionales Ereignis: Dominics Mädels trafen zum ersten Mal auf seinen Vater.

Nach der Trennung seiner Eltern zog es Domi als Baby mit seiner deutschen Mama in deren Heimat zurück – zu seinem Vater hatte er bis zu seinem 18. Lebensjahr keinen Kontakt. "Das erste Mal getroffen haben wir uns vor drei Jahren", plauderte der 27-Jährige ganz offen im YouTube-Video aus. Höchste Zeit für ein Wiedersehen! Dieses Mal sollte das Vater-Sohn-Duo jedoch nicht unter sich sein: Domis Dad lernte endlich seine Schwiegertochter und seine Enkelin kennen. "Dieser Tag ist mir heute extrem wichtig, weil ich meiner Familie meine andere Familie zeigen möchte", gab sich der Fitnessfanatiker vor dem Treffen sichtlich nervös.

Beim Kennenlernen kullerten schließlich jede Menge Tränen. Sarah, die Klein-Mia mit sich herumtrug, fiel ihrem Schwiegervater in die Arme und hauchte ihm entgegen: "Ich bin so glücklich, dich endlich zu treffen!" Ganz verzaubert war der natürlich von seinem Enkelchen, das er fortan gar nicht mehr aus den Augen ließ.

Instagram / dominic.harrison.official Dominic Harrison mit seiner Tochter Mia Rose und seinem Vater

Instagram / dominic.harrison.official Sarah, Mia Rose und Dominic Harrison auf dem Walk of Fame

Instagram / sarah.harrison.official Verified Sarah und Mia Rose Harrison, Oktober 2018

