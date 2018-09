Es ist so weit: Sarah (27), Dominic (27) und Töchterchen Mia Rose Harrison sind in ihrer neuen Heimat Los Angeles angekommen. Dort will die kleine Familie für mehrere Monate leben, um herauszufinden, ob die USA auch langfristig als Wohnort für sie infrage kämen. Nach einem aufregenden und vor allem anstrengenden Start beginnt das Trio nun damit, ihr neues Leben zu genießen. Besonders Mama Sarah ist überglücklich darüber, dass die Umzugsstrapazen endlich hinter ihnen liegen!

In ihrer Wahlstadt gibt es einiges zu entdecken! Schon kurz nach dem Einzug ins sorgfältig ausgewählte Traumhaus erkunden die drei ihre neue Heimat. "Wir haben heute einen richtig schönen Tag verbracht und ich würde hiermit behaupten, dass wir jetzt so richtig angekommen sind und unser Abenteuer beginnen kann", schreibt die 27-Jährige auf Instagram und postet dazu einen Schnappschuss vom legendären Promi-Boulevard Walk of Fame.

Während das Elternpaar nach dem Flug ganz schön gerädert in Amerika ankam, meisterte Töchterchen Mia Rose den Trip mit Bravour. Gewohnt gut gelaunt und bis über beide Ohren strahlend mauserte sich das kleine Mädchen zum niedlichsten Passagier an Bord des Fliegers.

