Sie nimmt den Gerüchten den Wind aus den Segeln! In den vergangenen Tagen wurde in verschiedenen deutschen Medien über ein mögliches Liebes-Aus bei Sarah Lombardi (25) gemunkelt. Die Sängerin, die ihren neuen Partner Roberto vor wenigen Monaten vorgestellt und mit ihm auch schon einen Familienurlaub verbracht hatte, postete angeblich keine Pärchenbilder mehr mit dem Berliner. Jetzt hat Sarah wieder ein Liebesfoto im Netz geteilt und klar gemacht: Mit Roberto ist alles im Lot.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Mutter von Alessio (3) am Sonntag einen Schnappschuss von einem Fotoshooting am Wörthersee. Auf der Aufnahme hält der Sicherheitsmann die "Genau hier"-Interpretin verliebt im Arm und die Beauty strahlt ihren Liebsten lächelnd an. Passend zu ihrer Gefühlslage scheint auch ihre Bluse, die voller Herzchen ist. Die Bilder dieser Fotosession postete Sarah diese Woche immer wieder in ihren Insta-Storys. Von einer Trennung kann wohl keine Rede sein.

Allerdings ist Roberto auf ihrem Social-Media-Profil selbst nicht so viel vertreten. Das könnte jedoch einen einfachen Grund haben: Sarah will ihre aktuelle Liebe privater halten als ihre Ehe mit Pietro (26). "Früher habe ich ein sehr öffentliches Leben geführt. Ich wollte diesmal vorsichtiger sein", erklärte sie kürzlich im Interview mit Bild.

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, DSDS-Zweite von 2011

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und ihr Freund Roberto

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi auf Kos

