Er ist wohl der Newcomer des Jahres! Rapper Phora brachte schon 2012 seine ersten Songs raus, sein großer Durchbruch gelang ihm aber erst im April vergangenen Jahres. Nachdem er einen Plattenvertrag bei Warner Bros. unterschrieben hatte, nahm seine Karriere mächtig an Fahrt auf. Auch seine Community wurde dadurch immer größer. Doch nun ging die Fan-Liebe wohl etwas zu weit: Bei einem Meet and Greet brach das totale Chaos aus – mehrere seiner Anhänger wurden dabei verletzt.

Mit diesem Massenauflauf hatte wohl keiner gerechnet! Als Marco Anthony Archer – wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt – am Montag bei einem Schuhgeschäft in Hollywood vorfuhr, ging plötzlich nichts mehr. "Im Grunde kam er heraus, stieg auf ein Auto und alle drehten komplett durch", schilderte ein Augenzeuge im Interview mit dem TV-Sender ABC7 die Situation. Die engagierten Security-Kräfte waren komplett überfordert, sodass das Los Angeles Police Department gegen 21:15 Uhr einschreiten musste – zu spät? In Folge der ausgebrochenen Panik kamen Medienberichten zufolge mehrere Menschen zu Schaden und wurden in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht.

Wenig später meldete sich Phora selbst zu Wort. "Es tut mir so leid. Ich habe selbst jemanden ins Krankenhaus gebracht. Es war hier heute Nacht superhektisch. Ich schätze meine Fans und ihre Liebe", erklärte er im Gespräch mit einer Reporterin. Via Twitter stellte er dann noch klar, dass es allen gut gehe. Eine Frau sei zusammengebrochen, sei aber jetzt wieder wohlauf.

Getty Images Phora bei den BET Hip Hop Awards 2018

Instagram / phora Phora, Rapper

Instagram / phora Phora

