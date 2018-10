Der Schauspieler Tom Schilling (36) hat sich sehr akribisch auf seine Rolle in Florian Henckel von Donnersmarcks (45) neuesten Film "Werk ohne Autor" vorbereitet! In dem Kinostreifen verkörpert der 36-Jährige einen Künstler namens Kurt Barnert, dessen Werdegang durch die NS-Zeit, die DDR und in Westdeutschland porträtiert wird. Dabei ist die Handlung an die Biografie von Gerhard Richter angelehnt – eine herausfordernde berufliche Aufgabe für den gebürtigen Berliner. Was er konkret vor den Dreharbeiten getan hat, um den Part spielen zu können, verriet Tom im Promiflash-Interview.

"Ich habe sehr viel gemalt, ich habe mich mit der Biografie von Gerhard Richter befasst und natürlich mit seiner Kunst", berichtete der "Oh Boy"-Darsteller bei der Deutschlandpremiere von "Werk ohne Autor" Ende September in Berlin. Aber auch handwerkliche Vorbereitungen hätten auf seiner To-do-Liste gestanden, so habe er beispielsweise Bilderrahmen gebaut. Offenbar genau die richtige Strategie des Schauspielers – mittlerweile wird der Spielfilm schon als nächste große deutsche Hoffnung für einen Oscar gehandelt.

Mit der Malerei sei der dreifache Vater allerdings nicht erst jetzt in Berührung gekommen – im Gegenteil. Im Interview mit der Nachrichtenagentur dpa erzählte Tom kürzlich, dass sein erster Berufswunsch der des Künstlers gewesen sei: "Ich glaube, der einzige Grund, warum ich Schauspieler geworden bin, war, dass ich schneller mehr Zuspruch und Anerkennung bekommen habe."

IPA / WENN Tom Schilling bei der Premiere von "Werk ohne Autor"

Anzeige

WENN Tom Schilling und Florian Henckel von Donnersmarck

Anzeige

P. Hoffmann / WENN.com Annie Mosebach und Tom Schilling beim Deutschen Filmball

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de