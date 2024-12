Deutscher Serienhit "Achtsam Morden" bekommt zweite Staffel

Tom Schilling (42) kehrt als Björn Diemel zurück! Die erfolgreiche Netflix-Serie "Achtsam Morden" erhält offiziell eine zweite Staffel. Die schwarzhumorige Adaption der Bestseller-Reihe von Karsten Dusse war weltweit ein Hit und schaffte es in 66 Ländern in die wöchentlichen Netflix-Top-10. In der Serie verkörpert Tom den erfolgreichen Anwalt Björn, dessen Leben durch ein Achtsamkeitsseminar unvorhergesehene Wendungen nimmt – inklusive einiger Morde. Mit von der Partie sind in Staffel 2 auch wieder Emily Cox (39), Britta Hammelstein, Murathan Muslu (43) und weitere bekannte Gesichter. Die Dreharbeiten sollen im nächsten Jahr beginnen.

Der Inhalt der neuen Folgen bleibt bisher geheim, jedoch sei es laut Kino.de recht wahrscheinlich, dass man sich für Staffel 2 an der Romanvorlage orientieren wird. Der zweite Band der Reihe, "Das Kind in mir will achtsam morden", stellt Björn als selbstständigen Anwalt und frischgebackenen Familienvater dar, der sich nach wie vor mit Mafiageschäften und den Konsequenzen seiner achtsamen Taten auseinandersetzt. Dass das Thema des zweiten Bands zugleich das Thema der zweiten Staffel auf Netflix sein könnte, deutet auch Hauptdarsteller Tom Schilling in einem Interview an: "Björn Diemel könnte zum Beispiel in eine Krise geraten, weil die verinnerlichte Achtsamkeit ihn trotzdem mit einer gewissen Leere zurücklässt, weshalb er zu seinem Therapeuten kommt und ihm dort sein Herz ausschüttet, und der Therapeut ihm dann sagt: 'Ja, wir müssen an Ihrem inneren Kind arbeiten.'"

Tom Schilling, der 1982 in Ost-Berlin geboren wurde, zählt seit Jahren zu den gefragtesten Schauspielern Deutschlands. Der Durchbruch gelang ihm mit Filmen wie "Oh Boy" und "Werk ohne Autor", in denen er seine Vielseitigkeit unter Beweis stellte. Was sein Privatleben betrifft, hält sich der Schauspieler meist bedeckt, konzentriert sich aber abseits des Drehens auf seine Familie. Fans dürfen gespannt sein, welche Herausforderungen Tom als Björn Diemel in der neuen Staffel meistern wird.

Getty Images Tom Schilling im Februar 2019

Getty Images Tom Schilling und Annie Mosebach, November 2024

