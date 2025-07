Dreharbeiten zu "Achtsam Morden" Staffel zwei haben begonnen

Die Dreharbeiten für die zweite Staffel der Netflix-Erfolgsserie "Achtsam Morden" haben begonnen. Wie auch schon in der ersten Staffel schlüpft Tom Schilling (43) erneut in die Rolle des Anwalts Björn Diemel, der durch eine ungewöhnliche Verbindung von Achtsamkeit und Verbrechen punktet. In Berlin und Umgebung entsteht derzeit die Fortsetzung der schwarzhumorigen Crime-Comedy. "Wir atmen ein... und rasten aus! Achtsam Morden Staffel 2 ist offiziell in Produktion!", schrieb Netflix auf Instagram. Inhaltlich basiert die zweite Staffel auf dem Bestseller "Das Kind in mir will achtsam morden" von Karsten Dusse.

In der zweiten Staffel hat Björn sein Leben scheinbar in geordnete Bahnen gelenkt. Von seinem stressigen Job als Strafverteidiger hat er sich verabschiedet, um mehr Zeit mit seiner Tochter zu verbringen. Seiner Frau Katharina begegnet er mit einer neuen Gelassenheit. Doch neben der Selbstständigkeit verwaltet er weiterhin zwei Mafia-Clans, deren Chefs er zuvor "achtsam" aus dem Bild geschafft hat. Unterstützt wird Björn von Sascha, einem Mafioso mit pädagogischem Hintergrund, der seine Geheimnisse teilt. Dennoch rückt eine neue Herausforderung in den Fokus: die Arbeit mit seinem inneren Kind, um ungelöste Konflikte aus der Vergangenheit aufzuarbeiten. Dabei entdeckt Björn, dass diese Reise tiefere Einblicke in sich selbst und zugleich neue Probleme mit sich bringt.

Schon die erste Staffel begeisterte Zuschauer in über 66 Ländern und katapultierte die Serie weltweit in die Netflix-Top-10 – woraufhin im Dezember eine zweite Staffel angekündigt wurde. Karsten Dusses gleichnamige Bestseller-Reihe, auf der die Serie basiert, verkaufte sich allein in Deutschland millionenfach und wurde in über 30 Sprachen übersetzt. Für Tom Schilling ist die Rolle eine weitere Bestätigung seines Talents, nachdem er durch Filme wie "Oh Boy" große Anerkennung erhielt. Die Fortsetzung von "Achtsam Morden" verspricht also abermals Spannung und jede Menge Unterhaltung.

Getty Images Tom Schilling bei der Berlinale 2024

© Julia Terjung / Netflix Tom Schilling und Murathan Muslu in "Achtsam Morden"

Getty Images Tom Schilling im Februar 2019