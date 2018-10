Dagmar Wöhrl (64) hat im Bezug auf Katharina Baumanns Kerzen-Idee nicht lange gefackelt, doch dann wurde ihr der Deal wohl doch zu heiß! Am Dienstagabend wiligte die Die Höhle der Löwen-Jurorin ein, für einen Firmenanteil von 25 Prozent 200.000 Euro in das Produkt "Design Bubbles", luxuriöse Duftkerzen in abgeschnittenen Champagnerflaschen, zu investieren. Nachdem die Folge abgedreht war, ist der Deal jedoch geplatzt!

Das bestätigt die ehemalige BWL-Studentin nun im Interview mit Gründerszene: "Wir haben uns für eine andere Art der Zusammenarbeit entschieden“, gibt Katharina zu. Dagmar Wöhrl war während der Präsentation ihrer edlen Anfertigungen noch hellauf begeistert – und zwar trotz des happigen Preises von 79 Euro pro Stück. "Man hat gemerkt, dass Sie für Ihr Produkt richtig brennen. Da war mein Gedanke: 'Wow, diese Frau würde ganz toll in unser Familienteam passen'", lautete ihr Live-Urteil in der Sendung.

Hinterher habe Katharina Baumann den ursprünglich geplanten Deal aber abgelehnt, sagte Wöhrl. Die CEO wolle ihr Unternehmen allein und ohne Investor aufbauen. Auch wenn sich die ehemalige Studentin noch eine Hintertür offen ließ und eine Finanzierung noch nicht vom Tisch sei, sagte "Löwin" Dagmar Wöhrl: "Ein Investment in Form einer Beteiligung wird es aus heutiger Sicht nicht geben. Ich vertrete die Ansicht, dass auch Gründer lernen müssen, mit ihren Entscheidungen zu leben."

Dagmar Wöhrl bei "Die Höhle der Löwen"

Katharina Baumann bei "Die Höhle der Löwen"

Dagmar Wöhrl in "Die Höhle der Löwen"

