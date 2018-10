Ist sie jetzt schwanger oder nicht? Um US-Schauspielerin Dakota Johnson (29) kursierten in den letzten Tagen wilde Schwangerschafts-Spekulationen. Zusammen mit ihrem Liebsten Chris Martin (41) wurde sie nämlich bei einer Party in dessen Haus in Los Angeles gesichtet. Innen überall zu sehen: pinke und blaue Ballons. Da lag die Vermutung nahe, dass das Paar dort gerade die Bekanntgabe des Geschlechts feierte. Jetzt äußerte sich ein Sprecher dazu, ob an den Baby-Gerüchten etwas dran ist.

Der entsprechende Repräsentant der Shades of Grey-Darstellerin klärte gegenüber People auf, dass Dakota nicht schwanger ist. Sie hätte lediglich ihren Geburtstag auf dem Anwesen des Coldplay-Frontmanns nachgefeiert. Unter den Gästen waren auch ihre Mutter Melanie Griffith (61) sowie die amerikanischen Schauspieler Julia Roberts (50) und Sean Penn (58). Die 29-Jährige und Musiker Chris wurden erstmals öffentlich bei einem Sushi-Date vor einem Jahr in Los Angeles gesehen.

Der 41-jährige Brite war davor von 2003 bis 2014 mit der amerikanischen Schauspielerin Gwyneth Paltrow (46) verheiratet. Die beiden haben mit Apple (14) und Moses (12) zwei gemeinsame Kinder. Dakota dagegen führte zuvor eine On-Off-Beziehung mit Model und Gitarrist Matthew Hitt.

Getty Images Dakota Johnson bei der Premiere von "Bad Times At The El Royale"

Neilson Barnard/ Getty Images Dakota Johnson bei den Hollywood Film Awards 2017

Getty Images Chris Martin beim Rose Bowl 2017 in Kalifornien

