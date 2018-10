Verdichten sich die Beweise? Chris Martin (41) und Dakota Johnson (29) sollen bereits seit einem Jahr zusammen sein. Ein offizielles Statement des Coldplay-Frontmanns und der Shades of Grey-Beauty gibt es bisher zwar nicht, doch gemeinsame Turtelfotos der beiden lassen keinen Zweifel an ihrer Beziehung. Schon länger wird spekuliert, dass Chris und Dakota Nachwuchs planen, zuletzt wurde die 29-Jährige mit einem verdächtigen Bauch gesichtet. Jetzt gibt es einen neuen Hinweis auf eine mögliche Schwangerschaft!

Laut Informationen von TMZ soll Chris am vergangenen Sonntag eine Party gegeben haben. Der Anlass: die Verkündung vom Geschlecht ihres Babys. Die Paparazziaufnahmen zeigen nämlich pinke und blaue Ballon-Ketten, die über seinem Grundstück schweben. Auch die Gäste könnten auf ein Familienglück des Sängers und der Schauspieler deuten, denn neben zahlreichen prominenten Freunden wie Julia Roberts (50) oder Sean Penn (58) waren auch Dakotas Eltern Melanie Griffith (61) und Don Johnson (68) eingeladen. Am Ende stiegen übrigens die blauen Ballons in die Luft.

Weder die 29-Jährige noch der 41-Jährige haben sich bisher zu diesem Thema geäußert. Für Dakota wäre es das erste Kind. Chris hat aus der geschiedenen Ehe mit Gwyneth Paltrow (46) eine Tochter und einen Sohn. Apple ist inzwischen 14 Jahre alt, Moses feierte in diesem Jahr seinen zwölften Geburtstag.

Dave Allocca/ Startraks Photo Dakota Johnson, Don Johnson und Melanie Griffith bei einer Premiere in New York

ActionPress / Sundholm,Magnus Dakota Johnson, "Shades of Grey"-Star

Instagram / gwynethpaltrow Chris Martin und Gwyneth Paltrow mit ihren Kindern Apple und Moses

