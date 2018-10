Die Bettruhe ist für den König von Mallorca definitiv vorbei! Jürgen Drews (73) musste Ende August in ein Krankenhaus eingeliefert werden – dort erwartete den Schlagersänger dann die Diagnose Darmverschluss. Wenig später musste er sich sogar einer Not-Operation unterziehen. Davon ist knapp zwei Monate später nichts mehr zu sehen: Im Promiflash-Interview gibt er ein Gesundheits-Update und verrät, was ihn so schnell wieder so gesund machte!

"Ich war ziemlich schnell wieder total auf der Höhe. Ich hab mich voll durchchecken lassen. Und mein Arzt sagte: 'Für Ihr Alter sind sie unglaublich fit.' Also mir geht's blendend!", freute sich Jürgen bei einer gemeinsamen Werbekampagne mit der Versicherungsfirma nexible. Normalerweise schicke sein Arzt Patienten seines Alters in die Reha – das sei bei ihm aber nicht vonnöten gewesen, der Prinz von Arenal enterte lieber schnellstmöglich die Bühne.

Die Rhythmen und Melodien seien nämlich auch Jürgens Medizin gewesen: "Die Musik ist mein Lebenselixier. Ich bin süchtig danach, Musik zu machen und im Studio zu sitzen.", gab er weiter zu verstehen. Zuletzt zeigte sich der 73-Jährige zudem kerngesund schunkelnd mit seiner Liebsten Ramona (45) auf dem Münchner Oktoberfest – an seinem Thron auf der beliebten spanischen Ferieninsel ist also durch jüngere Nachfolger erstmal nicht zu rütteln.

Getty Images Jürgen Drews bei "Immer wieder Sonntags" in Rust

Anzeige

Getty Images Jürgen Drews bei der "Schlager des Sommers"-Show in Chemnitz

Anzeige

Getty Images Ramona und Jürgen Drews auf dem Oktoberfest 2011

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de