Endlich ist die Katze aus dem Sack! Erst vor wenigen Wochen gab RTL bekannt, dass Pietro Lombardi (26) neben Dieter Bohlen (64) in der DSDS-Jury Platz nimmt. Damit war die Runde aber noch nicht komplett. Schließlich wurde der Poptitan in den vergangenen Jahren immer von drei Kollegen unterstützt. Jetzt steht ein weiterer Juror fest: Xavier Naidoo (47) – eine tolle Besetzung, wie das Show-Urgestein findet.

Kurz, nachdem die Verantwortlichen die Bombe platzen ließen, meldete sich auch Dieter via Instagram zu Wort und geriet richtig ins Schwärmen: "Ich finde, es ist eine Sensation, weil er ist eine der geilsten Stimmen, einer der geilsten Produzenten, der geilsten Künstler in Deutschland." Er kenne den Soul-Sänger schon seit vielen Jahren und habe lange für die Zusammenarbeit gekämpft. Mit Xavier und Pietro an seiner Seite scheint sich der 64-Jährige auf jeden Fall sehr wohl zu fühlen. Jetzt soll noch eine weibliche Expertin die Gruppe komplettieren und dann kann sich der Sprücheklopfer endlich wieder auf die Suche nach neuen Gesangstalenten begeben: "Das kann nur eine super Staffel werden, ich freue mich ganz doll."

Ob das neue DSDS-Team seinen Kollegen von Das Supertalent nun Konkurrenz macht? Erst kürzlich betonte Dieter im Promiflash-Interview, dass die Arbeit mit Bruce Darnell (61) und Sylvie Meis (40) ihm unglaublich viel Spaß mache: "Also, ich hatte noch nie so eine harmonische Jury wie die, weil Bruce ist mein Bruder und den liebe ich. Für den würde ich alles machen. Wir verstehen uns toll und Sylvie jetzt dazu – wir verstehen uns mega."

gbrci / Future Image / ActionPress Dieter Bohlen

Thomas Burg Xavier Naidoo 2016 bei einem Auftritt in Köln

MG RTL D / Stefan Gregorowius Bruce Darnell, Sylvie Meis und Dieter Bohlen, Juroren bei "Das Supertalent" 2018

