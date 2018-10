Haben Yanik und seine Lisa in Freiheit dort weiter gemacht, wo sie auf der Liebes-Insel aufgehört haben? Das Love Island-Couple gehörte zu den liebeshungrigen Islandern, die bereits während der Show Sex auf der Flirt-Villa hatten – und das gleich zweimal! Sie ließen sowohl im Gemeinschaftszimmer als auch in der Privat-Suite ordentlich das Bett wackeln. Doch der Matratzensport überzeugte die Zuschauer nicht: Kurz vor dem Finale flogen Yanik und Lisa aus dem Kuppel-Format. Hatten die beiden Turteltauben in ihrer ersten Nacht in Freiheit auch direkt wieder Sex?

In der realen Welt steht der Sex eben nicht immer an erstes Stelle wie in der RTL II-Sendung – das blonde Duo ging nach ihrem Show-Exit nicht direkt wieder auf Tuchfühlung. Während ihrer "Quarantäne" im Hotel stand nicht der Liebesakt ganz oben auf der Liste, sondern der gemeinsame Alltag: "Wir haben uns ausgeruht, wir haben gegessen, miteinander geredet – eben Sachen, die man in den letzten Wochen zuvor nicht machen konnte", erzählte Yanik gegenüber Promiflash.

Es scheint, als hätten der 31-Jährige und Lisa alles richtig gemacht – immerhin sind die beiden immer noch ein Paar. Als nächsten Schritt planen sie nun sogar ihren ersten Pärchen-Urlaub: "Wir haben darüber nachgedacht, nach 'Love Island' demnächst in den Urlaub zu fahren, um so auch nochmal ein näheres Kennenlernen ohne Kameras zu haben", offenbarte Lisa im Interview mit RTL II.

Instagram / yanikstrunkey Yanik Strunkey, Ex-"Love Island"-Kandidat

RTL II / "Love Island" Yanik und Lisa bei "Love Island" 2018

RTL II / "Love Island" Lisa und Yanik Strunkey bei "Love Island" 2018

