Nach dem Mallorca-Abenteuer kommt der richtige Urlaub! Yanik Strunkey und Lisa verweilten die vergangenen Wochen auf Love Island – und fanden ineinander ihr perfektes Gegenstück. Die Zuschauer waren davon jedoch nicht ganz so überzeugt und wählten die Turteltauben kurz vorm Finale aus dem Programm. Traurig über das erzwungene Liebesinsel-Show-Aus müssen sie aber nicht sein. Die beiden verrieten unmittelbar nach ihrem Exit, sich demnächst erst einmal ein wenig private Entspannung fernab vom Alltag gönnen zu wollen.

Im Interview mit RTL II plauderte das Paar über die nächsten Schritte nach der Kuppelsendungs-Teilnahme – und die klingen auch weiterhin paradiesisch: "Ich bin sehr glücklich. Wir haben darüber nachgedacht, nach 'Love Island' demnächst in den Urlaub zu fahren, um so auch nochmal ein näheres Kennenlernen ohne Kameras zu haben", offenbarte Lisa. Dort wollen sie dann testen, ob es zwischen ihnen letztendlich funktioniert und anschließend weiterplanen. "Wir werden erst mal bei unseren Familien ankommen, ein bisschen Ruhe finden und dann schnellstmöglich in den Urlaub fliegen", führte Yanik die Pläne aus.

Schon während des TV-Highlights outeten die zwei sich als richtiges festes Paar. Der Lügendetektortest in der vergangenen Folge schien allerdings eine andere Sprache als die der Liebe zu sprechen: Auf die Frage, ob Yanik es mit Lisa wirklich ernst meinen würde, antwortete der 31-Jährige zwar mit 'Ja' – die Maschine entlarvte dies jedoch als Lüge.

Nächste Folge von “Love Island” heute ab 22:15 Uhr bei RTL II

RTL II / "Love Island" Yanik und Lisa bei "Love Island" 2018

RTL II / "Love Island" Der "Love Island"-Cast 2018

RTL II / Love Island Yanik Strunkey am Lügendetektor, "Love Island" Folge 18

