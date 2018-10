Unglaublich – Hugh Jackman (50) gibt es nun schon ein halbes Jahrhundert! Der Schauspieler gehört zu den erfolgreichsten Sternchen am Hollywoodhimmel und hat bereits in etlichen Blockbustern mitgewirkt. Wie gut er in andere Rollen schlüpfen kann, zeigte er im vergangenen Jahr wieder im Musical-Streifen "The Greatest Showman", wo er sogar singen musste! Nun bewies er auch, dass er neben seinem darstellerischen und musikalischen Talent ebenfalls über ordentlich Humor verfügt: Anlässlich seines 50. Geburtstags veröffentlichte Hugh jetzt einen superlustigen Post!

Via Instagram witzelte der "Logan"-Hauptdarsteller jetzt über sein Alter: "Wenn die Leute dir erzählen: 'Du siehst nicht aus wie 50', glaubt ein Teil von dir daran. Aber nur, bis du dich selbst beim Schlafen siehst", betitelte Hugh den Beitrag und postete dazu einen ulkigen Schnappschuss von sich, auf dem er passenderweise ein Nickerchen auf einer Liege einlegt. Wirklich alt sieht der Australier darauf aber nicht aus – sondern einfach nur tiefenentspannt und immer noch total durchtrainiert!

Auch seine Fans versichern ihm unter der Aufnahme, dass er sich super gehalten hat: "Ganz ehrlich, du bist immer noch supersexy!" und "Du wirkst eher wie ein Mann, der gerade in die Vierziger gekommen ist", kommentieren zwei Fans des Hollywoodstars.

Instagram / thehughjackman Schauspieler Hugh Jackman

Getty Images "Logan"-Hauptdarsteller Hugh Jackman, September 2018

Getty Images Schauspieler Hugh Jackman, September 2018

