Cardi B (26) verbringt aktuell die Zeit ihres Lebens. Die frischgebackene Mama der kleinen Kulture Kiari ist nicht nur Chart-Stürmerin, sondern heimst für ihre Musik auch einen Award nach dem anderen ein. Anlässlich ihres 26. Geburtstages ließ die New Yorkerin nicht nur die Korken knallen, sondern auch fast alle Hüllen fallen. Ausschließlich ein knapper Leoparden-Zweiteiler verdeckte die sexy Kurven der US-Rapperin.

Auf einem Instagram-Schnappschuss posiert Cardi mit passenden Gold-Accessoires und einer stylishen Kopfbedeckung zu ihrem Fast-Eva-Kostüm. Aber die "I Like It"-Interpretin hat sich nicht für den eigenen Geburtstag in Schale geschmissen. Migos-Mitglied Quavo (27) lud zur Release-Party seines Soloalbums und wie einige Bildaufnahmen der Party beweisen, hatte Cardi eine Riesenmenge Spaß. Mit Drink in der Hand twerkte die nun 26-Jährige mit Ehemann Offset (26) was das Zeug hielt.

Mit ihrem Gatten hatte sie bereits heiß in ihren Geburtstag reingefeiert. Wie sie auf den sozialen Netzwerken zugab, wünschte sich Cardi pünktlich zum Ehrentag ein ausgiebiges Schäferstündchen mit Offset, den sie vor einem Jahr in einer heimlichen Zeremonie geheiratet hatte.

SplashNews.com Cardi B und Offset bei einer Realese-Party im Oktober 2018

Instagram / iamcardib Cardi B, Rapperin

Instagram / iamcardib Cardi B im August 2018

